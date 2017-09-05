Daimler и Via запустят в Европе сервис совместных поездок

Компания Daimler объединила усилия с Via с целью запуска нового сервиса проката автомобилей в Европе. С его помощью пользователи смогут заказывать транспортное средство для поездки, указав в мобильном приложении точку отправки и пункт назначения.

Mercedes-Benz займётся поставками минивэнов для нового сервиса, на которых и будет осуществляться перевозка пассажиров. В то же время Via внесёт в проект своё программное обеспечение. Следует отметить, Via уже обслуживает подобные сервисы в Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне. Фактически, в Европе будет запущен автобусный транспортный сервис, но с динамически изменяемыми маршрутами и без заранее установленных автобусных остановок.

Участники намерены запустить новую транспортную систему в Лондоне уже до конца нынешнего года. В дальнейшем технологию, лежащую в основе сервиса, планируется лицензировать для транспортных операторов по всей Европе. Но пока не уточняется, подразумевает ли лицензирование обязательное использование минивэнов Mercedes-Benz, или для этого можно будет использовать уже существующий парк транспортных средств. По мнению партнёров, новая транспортная система позволит в европейских городах «повысить мобильность при одновременном снижении загруженности и без каких-либо дополнительных затрат на инфраструктуру».

Ранее Via уже пыталась запустить подобный транспортный сервис в Европе. В марте в партнёрстве с оператором Arriva был запущен сервис совместного использования автомобилей в Великобритании. Но он обслуживает слишком маленькую территорию не может составить конкуренцию службам такси.

Источник: Engadget