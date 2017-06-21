Дмитрий Дубилет перевел электронный сервис «Папка24» в режим Open Source и разрешил использовать его всем желающим

Дмитрий Дубилет, бывший сотрудник ПриватБанка и сооснователь компании Fintech Band, объявил на своей facebook-странице о том, что сервис электронной документации «Папка24» переходит в режим open-source. Дмитрий собирается опубликовать код данного проекта в открытом виде и дать «полное право кому угодно на использование его где и как угодно».

Отметим, что проект «Папка24» был запущен в прошлом году, он позволял украинским компаниям и частным лицам обмениваться друг с другом документами в электронной виде, не тратя денег и времени на бумажки и “мокрые” подписи/печати.

По словам Дмитрия, с самого начала этот проект задумывался как “социальный”. После национализации ПриватБанка авторские права на программный код и торговую марку «Папка24» остались оформленными на Дубилета, в какой-то момент он собирался закрыть его, но в итоге принял решение перевести его в режим

«Я объявляю о том, что весь софт Папка переходит в режим open-source. Это значит, что мы публикуем код в открытом виде и даём полное право кому угодно на использование его где и как угодно. Любая организация или частное лицо сможет скачать код Папки24 и установить на своих серверах. Можно будет раскрасить этот продукт в свои цвета, выставить в Интернет под своим брендом… В общем, делайте с ним, что хотите. Отдельно обращаюсь ко всем государственным органам и компаниям. Вы не только можете бесплатно использовать код Папки, но даже больше. Я и мои коллеги готовы помочь вам развернуть софт на своих серверах и помочь настроить бизнес-процессы. Электронные документы — это не просто вопрос удобства. Если хотя бы половина документов перейдет в электронный вид, то положительный экономический эффект для Украины измерялся бы процентами ВВП» — отметил Дмитрий Дубилет.

Напомним, что бесплатный сервис «Папка24» (papka24.com.ua) позволяет хранить и систематизировать с помощью ярлыков документы на серверах либо загружать их на свой компьютер с наложенными ЭЦП. Сервис работает со всеми основными видами ключей ЭЦП – Налоговой, Минюста, ПриватБанка и многих других, при этом открыт для всех ЧП и юрлиц Украины, а не только клиентов ПриватБанка.

Источник: Дмитрий Дубилет