Экологи предлагают заменить Приднепровскую ТЭС на солнечную электростанцию

Экологи предлагают заменить Приднепровскую ТЭС на солнечную электростанцию

Экологи Днепра предложили мэрии закрыть Приднепровскую ТЭС, если электростанция продолжит игнорировать требования экологического законодательства Украины и по-прежнему будет отравлять воздух Приднепровья. Об этом журналистам рассказал председатель областного экологического совета при ДнепрОГА Алексей Ангурец.

«Это предприятие – один из самых больших загрязнителей города и области, — сказал Алексей Ангурец. – В течение двух лет оно не выполняет экологический меморандум на 90%. Поэтому мы хотим начать широкую дискуссию об угольной энергетике вообще и о Приднепровской ТЭС в частности».

Экологи уже обратились с письмом к госпредприятию «Энергорынок», а также в Кабинет министров, чтобы начать дискуссию об угольной энергетике. Правда, полученный ответ от Министерства энергетики и угольной промышленности Алексей Ангурец назвал диким.

«Директор департамента, подписавший письмо, совсем его не читал – дал формальный ответ, а это, на мой взгляд, — сказал эколог, – оскорбление народа Украины и общественности; ответ, вовсе не учитывающий вопрос».

Но, несмотря на равнодушие чиновников, в 2017 году Алексей Ангурец все же инициирует отдельное заседание Национальной экологической рады Украины, посвященное угольной энергетике и Приднепровской ТЭС с привлечением представителей профильного министерства.

По мнению эколога, за 5-7 лет можно или решить вопрос с приведением станции к современным экологическим нормам, или найти техническое решение с рабочими местами и отоплением 20% левобережья Днепра (ныне обслуживающихся непосредственно у Приднепровской ТЭС) — а затем станцию попросту закрыть.

Окупаемость возможной СЭС, по словам эколога, составит 5 лет, а мегаватт ее мощности обойдется в миллион долларов. Сегодня, как отмечает Ангурец, Приднепровская ТЭС выдает полтора мегаватта.

Однако у дирекции Приднепровской ТЭС своя правда. Они оценивают строительство сопоставимой по мощности солнечной станции не в полтора миллиона долларов, а более чем в миллиард.

Что касается невыполнения экологического меморандума, то в ДТЭК оправдывают это ростом стоимости угля и тем, что потребители должны станции более 500 млн грн.

Как и все электростанции в Украине, будь то угольная или атомная, станция не может «поднять» модернизацию за счет исключительно собственных средств. Стоимость обновления одного энергоблока ТЭС с электрофильтром – около 1 млрд грн. ДТЭК смог реконструировать на всех своих ТЭС 17 энергоблоков до 2014 года. Но с этого времени реконструкции приостановлены и вопрос их возобновления находится в Министерстве энергетики и НКРЭКУ. В то же время предприятие выражает уверенность на светлое для тепловой энергетики будущее и особо подчеркивает утопичность затеи с заменой всех ТЭС на ВЭУ и СЭС с финансовой точки зрения.

На чьей стороне аргументы более убедительны — покажет только время. Напоследок добавим, что по данным экологической карты Днепра в районе Приднепровской ТЭС действительно наблюдается серьезное загрязнение воздуха. Но с 2014 года оно уменьшилось примерно в два раза.

Источник: zabeba.li

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