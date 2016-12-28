Экологи предлагают заменить Приднепровскую ТЭС на солнечную электростанцию

Экологи Днепра предложили мэрии закрыть Приднепровскую ТЭС, если электростанция продолжит игнорировать требования экологического законодательства Украины и по-прежнему будет отравлять воздух Приднепровья. Об этом журналистам рассказал председатель областного экологического совета при ДнепрОГА Алексей Ангурец.

«Это предприятие – один из самых больших загрязнителей города и области, — сказал Алексей Ангурец. – В течение двух лет оно не выполняет экологический меморандум на 90%. Поэтому мы хотим начать широкую дискуссию об угольной энергетике вообще и о Приднепровской ТЭС в частности».

Экологи уже обратились с письмом к госпредприятию «Энергорынок», а также в Кабинет министров, чтобы начать дискуссию об угольной энергетике. Правда, полученный ответ от Министерства энергетики и угольной промышленности Алексей Ангурец назвал диким.

«Директор департамента, подписавший письмо, совсем его не читал – дал формальный ответ, а это, на мой взгляд, — сказал эколог, – оскорбление народа Украины и общественности; ответ, вовсе не учитывающий вопрос».

Но, несмотря на равнодушие чиновников, в 2017 году Алексей Ангурец все же инициирует отдельное заседание Национальной экологической рады Украины, посвященное угольной энергетике и Приднепровской ТЭС с привлечением представителей профильного министерства.

По мнению эколога, за 5-7 лет можно или решить вопрос с приведением станции к современным экологическим нормам, или найти техническое решение с рабочими местами и отоплением 20% левобережья Днепра (ныне обслуживающихся непосредственно у Приднепровской ТЭС) — а затем станцию попросту закрыть.

Окупаемость возможной СЭС, по словам эколога, составит 5 лет, а мегаватт ее мощности обойдется в миллион долларов. Сегодня, как отмечает Ангурец, Приднепровская ТЭС выдает полтора мегаватта.

Однако у дирекции Приднепровской ТЭС своя правда. Они оценивают строительство сопоставимой по мощности солнечной станции не в полтора миллиона долларов, а более чем в миллиард.

Что касается невыполнения экологического меморандума, то в ДТЭК оправдывают это ростом стоимости угля и тем, что потребители должны станции более 500 млн грн.

Как и все электростанции в Украине, будь то угольная или атомная, станция не может «поднять» модернизацию за счет исключительно собственных средств. Стоимость обновления одного энергоблока ТЭС с электрофильтром – около 1 млрд грн. ДТЭК смог реконструировать на всех своих ТЭС 17 энергоблоков до 2014 года. Но с этого времени реконструкции приостановлены и вопрос их возобновления находится в Министерстве энергетики и НКРЭКУ. В то же время предприятие выражает уверенность на светлое для тепловой энергетики будущее и особо подчеркивает утопичность затеи с заменой всех ТЭС на ВЭУ и СЭС с финансовой точки зрения.

На чьей стороне аргументы более убедительны — покажет только время. Напоследок добавим, что по данным экологической карты Днепра в районе Приднепровской ТЭС действительно наблюдается серьезное загрязнение воздуха. Но с 2014 года оно уменьшилось примерно в два раза.

Источник: zabeba.li