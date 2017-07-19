Энергетический сектор Великобритании подвергся атаке хакеров, имеющих правительственную поддержку

В интернет просочилось уведомление Британского Национального центра обеспечения кибербезопасности (National Cybersecurity Centre, NCSC) об активности хакеров, основной целью которых был энергетический сектор страны. Также сообщается, что, судя по всему, некоторые организации промышленного контроля были успешно скомпрометированы.

Отмечается, что хакеры имеют поддержку со стороны правительственных органов, а для атаки на объекты инфраструктуры использовались различные британские IP адреса. Вместе с тем, несмотря на успешные взломы системы безопасности, какого-либо существенного ущерба нанесено не было.

NCSC не подтверждает, но и не отрицает факт наличия такого отчёта. Вместе с тем, центр отмечает, что он осведомлён о вредоносной киберактивности по всему миру, которая нацелена на энергетический сектор. NCSC поддерживает связь с коллегами, чтобы лучше понять угрозу и продолжать противостоять рискам в Великобритании.

Данная утечка документов NCSC произошла вскоре после того, как российские хакеры пытались совершить кибератаку на американские объекты атомной энергетики. Также недавно ирландская комиссия по электроснабжению стала жертвой группы хакеров, связанной с Кремлём. Предполагается, что все эти инциденты связаны между собой. Такие атаки могут быть часть крупномасштабной операции по выявлению уязвимостей в мировой энергетической отрасли.

Источник: Engadget