Ericsson: Нас ждет цифровая трансформация медиарынка, которая сделает контент более персонализированным, мобильным и технологичным (VR, AR, AI, VOD)

Исследовательская компания Ericsson Networked Society Lab опубликовала прогноз развития медиарынка, согласно которому СМИ и мобильные коммуникации начинают тесно переплетаться между собой, а цифровая трансформация медиа будет сопровождаться развитием контента и сервисов нового поколения.

Согласно данным исследования в ближайшие годы нас ждет развитие узкоспециализированных медиа, в частности, ожидается рост спроса на локальные новости и нишевые темы. При этом читатели будут не просто выбирать новости самостоятельно, а сами решать, кого читать. Именно поэтому любой человек (а не только крупные издания) с качественным контентом сможет привлечь достаточное количество аудитории для заработка.

Уже в ближайшем будущем цифровой контент заменит всю печатную продукцию. Сегодня от 60 до 70% расходов традиционных изданий уходит на полиграфию и дистрибуцию, тогда как цифровой контент создаётся быстрее и дешевле, а вдобавок его легче персонализировать. Новые персонализированные СМИ будут заботится о нуждах каждого пользователя, одни и те же статьи могут быть написаны индивидуально под каждого читателя (к примеру, конкретные рекомендации по ресторанам города, в котором живет данный читатель в статье про ресторанный бизнес страны). А помогать им в этом будут искусственный интеллект, выполняющий роль «робожурналиста».

Заметно вырастет роль «мобильных» новостей, так как сегодня потребители проводят больше времени за мобильными устройствами, чем за компьютерами. Новости станут первым типом контента, который будет подстраиваться под различные разрешения экранов. Также ожидается активное распространение виртуальной и дополненной реальностей. Потребители будут не просто смотреть или читать новости – они смогут их «переживать» так, будто сами находятся в центре событий (ожидается, что крупные игроки к 2020 году в VR инвестируют $150 млрд).

Если говорить о вещании, то в конечном итоге ТВ и радио будут предоставлять контент по запросу, чтобы пользователь потреблял его тогда, когда это ему удобно и только крупные мероприятия будут транслироваться вживую. Реклама не пропадет, но станет умнее, так как на данный момент 58% потребителей утверждают, что текущая онлайн-реклама нерелевантна. Сделать ее более эффективной поможет более подробный анализ поведения пользователя, включая изучение его поисковой истории, манеры публикации постов и т.д.

Полная версия отчета Ericsson Networked Society Lab доступна по следующей ссылке.

Источник: Ericsson