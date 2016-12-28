Эскизы Meizu Legent демонстрируют безрамочный смартфон с поворотной камерой

Хорошо зарекомендовавший себя китайский инсайдер под ником @kJuma опубликовал в Weibo несколько эскизов, на который якобы запечатлен новый флагманский смартфон Meizu под названием Legent.

Показанное на эскизах устройство отличается интересным дизайном. Говоря точнее, изогнутый по бокам экран занимает практически всю лицевую панель, как у Xiaomi Mi Mix. Рамка есть только в нижней части.

Согласно имеющейся информации, смартфон Meizu Legent содержит 5,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с QHD разрешением 2560х1440 точек и процессор Samsung Exynos 8893. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 64 ГБ или 128 ГБ. Аппарат содержит один модуль камеры на базе 16-мегапиксельного сенсора, но благодаря подвижной конструкции камеру можно выдвигать и поворачивать на 180° для перевода в режим селфи.

На лицевой панели имеется физическая кнопка Home, вероятно, с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Ёмкость комплектной батареи составляет 3400 мАч. В качестве операционной системы используется версия Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme 6.

Информация о сроках официального анонса и примерной цене смартфона Meizu Legent пока не сообщается.

Источник: GSMarena