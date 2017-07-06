Еврокомиссия готовится выписать Google еще один штраф за злоупотребление доминирующим положением Android на сумму более 2,4 млрд евро
Как известно, на прошлой неделе Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за манипуляцию поисковой выдачей с целью продвижения собственных интернет-сервисов, тем самым поставив жирную точку в одном из трех дел в отношении поискового гиганта.
Наложенный на Google штраф – рекордный в истории ЕС. Впрочем, уже очень скоро поисковый гигант может обновить этот рекорд. В настоящее время антимонопольщики ЕС готовятся выписать Google новый штраф по делу о злоупотреблении доминирующим положением Android, который будет еще больше, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Никаких точных цифр пока нет. Напомним, что по европейским законам на нарушителя может быть наложен штраф в размере до 10% годового оборота на всех рынках, что в случае Google составляет свыше 8 млрд евро, но это в теории, на практике таких штрафов никогда не накладывают.
По словам источников Reuters, экспертную комиссию, которую СМИ называют «адвокатом дьявола», планировалось создать еще в прошлом месяца. Такие комиссии как правило формируются из трех-четырех чиновников и нескольких отраслевых экспертов для дополнительной оценки всех аспектов дела. Обычно вынесение окончательного решения занимает от трех до четырех недель, но приступила ли группа к работе пока неизвестно.
- В апреле прошлого года Еврокомиссия официально обвинила Google в злоупотреблении доминирующим положением Android и подкупе производителей и операторов сетей. Регулятор заявил, что Google нарушила антимонопольный закон Евросоюза, требуя от производителей устройств устанавливать Google Search и браузер Google Chrome по умолчанию, а также запрещая использовать другие ОС на базе Android в рамках соглашения по предотвращению фрагментации.