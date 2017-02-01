Еврокомиссия сделала последний шаг для отмены платы за роуминг в ЕС с июня 2017 года

Как сообщалось ранее, около полугода назад Еврокомиссия утвердила отмену платы за мобильный роуминг в странах ЕС с 15 июня 2017 года. Но, чтобы воплотить это решение в жизнь, было необходимо решить некоторые организационные вопросы. И сегодня, 1 февраля, Европейская комиссия объявила о договоренности по оптовым ценам между мобильными операторами. Это должно стать финальным шагом к отмене платы за роуминг на рынке ЕС.

«Представители Европейского парламента, Совета и Комиссии договорились о регулировании оптового рынка роуминга (цен, которые операторы устанавливают друг для друга, когда их абоненты используют другие сети во время роуминга по ЕС)», — говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

Межоператорские цены были основным камнем преткновения для запуска политики roam-like-at-home («роуминг как дома»). Она позволит абоненту оператора одной страны ЕС полноценно пользоваться своим «домашним» тарифом, платя привычную цену за звонки, SMS и интернет-трафик, посещая другие страны союза.

«Это последняя часть пазла. С 15 июня европейцы смогут путешествовать внутри ЕС без платы за роуминг. Мы также позаботились о том, чтобы операторы могли и дальше конкурировать между собой, чтобы предоставлять наиболее выгодные тарифы на своих домашних рынках», — заявил Андрус Ансип, вице-президент Единого цифрового рынка.

Соглашение еще должны одобрить Европейских парламент и Совет. Но, учитывая его поддержку со стороны регуляторов, политиков и операторов, голосование должно стать простой формальностью.

Источник: AIN