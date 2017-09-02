«Фантом, Горлица, Спектатор, Ан-132 и другие»: Укроборонпром рассказал о новейших образцах техники и вооружения, созданных в Украине за последние три года

За последние три года «Укроборонпром» создал десятки новейших образцов вооружения, в частности, были разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, беспилотники и радиолокационные системы. Транспортный самолет Ан-132D доказал полную независимость украинской авиастроительной отрасли от России, а беспилотный мини-БТР «Фантом» стал наглядной демонстрацией перспективных разработок украинского оборонного комплекса. Чтобы рассказать об этом подробнее, пресс-служба «Укроборонпрома» подготовила специальный материал о главных разработках Госконцерна за последние три года.

«Фантом»

Одной из наиболее инновационных разработок «Укроборонпрома» за последние годы является беспилотное тактическое многоцелевое транспортное средство «Фантом», которое призвано стать высокотехнологичным ответом на вызовы современной войны. Этот беспилотный БТР может взять на себя задачи, которые сейчас, с большим риском, могут выполнить только бойцы.

«Фантом» был впервые представлен на выставке «Оружие и безопасность-2016», после чего был оперативно передан на специальный полигон для тестирования военными. После длительных тестов, которые были максимально приближены к боевым условиям, конструкция «Фантома» была изменена.

«Фантом-2» получил новую колесную формулу 8х8, вместо 6х6 в первой версии. Это позволяет разместить на нем больше полезной нагрузки, установить более мощное оружие. Благодаря увеличенным габаритам разработчикам удалось использовать более мощную силовую установку и увеличить запас автономного хода. Это позволило значительно повысить ходовые качества «Фантома» и улучшить его проходимость. Сейчас обновленная версия мини-БТР уже готовится к прохождению государственных испытаний с автоматическим пулеметом большого калибра и интегрированным высокоточным ракетным вооружением.

Ан-132

После агрессии Кремля, Украина разорвала любое сотрудничество с Россией в оборонной сфере, включая производственные цепочки, которые связывали оборонно-промышленные комплексы двух стран. Вместо этого «Укроборонпром» развернул внутреннюю кооперацию и международное сотрудничество. В рамках реформы оборонно-промышленного комплекса, Концерн создал авиационный кластер, беря за пример Boeing и Airbus, которые работают именно по такой схеме. Консолидация предприятий в кластере позволяет объединить мощности разрозненных предприятий и повысить скорость проектирования и производства новейших продуктов в 3-4 раза.

Уже в 2017 году вся страна наблюдала за успехом ГП «Антонова» — самолетом Ан-132D, первого украинского самолета без деталей из РФ. При этом, он был создан в рекордно короткие сроки по меркам современной авиации и стал примером эффективного сотрудничества с мировыми гигантами авиастроения, среди которых партнеры из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и других стран — Honeywell, Pratt & Whitney Canada, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Dowty Propellers.

Ан-132 предназначен для полетов на ближне- и среднемагистральных маршрутах, он будет выполнять широкий спектр задач по перевозке грузов. Самолет будет иметь крейсерскую скорость до 500 км/ч и максимальную высоту крейсерского полета до 9000 м с максимальной полезной нагрузкой до 9,2 т. Программа проекта самолета Ан-132, которая была принята исходя из пожеланий заказчика из Королевства Саудовская Аравия, предусматривает его производство на украинских и саудовских мощностях. При этом мировой рынок этого самолета оценивается в 260-290 машин до 2035 года.

Кроме того, еще во время конструирования в Ан-132 была заложена возможность создания на его базе большого количества модификаций: военно-транспортной, пожарной, санитарной, поисково-спасательной, самолета радиотехнической разведки и других.

БМП-1УМД и Т-72АМТ

Модернизация военной техники является одним из наиболее экономичных средств повышения боеспособности вооружения, которым активно пользуются армии всего мира. Например, американский танк M1 Abrams, с начала производства в 1980 году, пережил уже больше десяти, а его ровесник, немецкий танк Leopard 2 — около 7 глобальных модернизаций. Этим же путем пошли и украинские оружейники, которые разработали модернизацию БМП-1 — БМП-1УМД (ГП «Житомирский бронетанковый завод») и Т-72АМТ (ГП «Киевский бронетанковый завод»).

В первом случае были проведены работы по повышению огневой мощи, совершенствованию системы управления огнем, улучшению эргономических и функциональных характеристик машины. Особое внимание украинские оружейники уделили реализации комплекса средств маскировки в видимом и инфракрасном диапазонах. На БМП-1УМД могут быть установлены различные боевые модули, в том числе «Шквал» и «Стилет», а цифровая система управления огнем Охотник» способна в автоматическом режиме распознавать и отслеживать цели и является одним из элементов создания роботизированных боевых модулей.

Еще одной особенностью БМП-1УМД стал новый немецкий двигатель Deutz TCD2013 L64V — этот 4-тактный, 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и электронным блоком управления имеет мощность в 330 л.с., с возможностью увеличения мощности до 390 л.с. Двигатель от Deutz заменил еще советский УТД-20, который имеет мощность 300 л.с. Кроме того, немецкий двигатель имеет больший ресурс, он тише и экономичнее.

Специалисты «Киевского бронетанкового завода» установили на танк Т-72АМТ динамическую защиту нового поколения «Нож», которая уже используется на танках «Булат» и «Оплот». Эта защита снижает эффективность кумулятивных и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, которые являются главными средствами уничтожения танков. Кроме того, он также эффективен против боеприпасов, действующих по принципу «ударного ядра». Для дополнительной защиты Т-72АМТ оборудован противокумулятивными решетками, которые «разрезают» кумулятивные боеприпасы и защищают наиболее уязвимые зоны танке в боковой и кормовой проекции.

К тому же, оператор-наводчик получил ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой «Комбат». Эта ракета от ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро» Луч» имеет полуавтоматическое наведение по лазерному лучу и способна на расстоянии в 5 км пробить не менее 750 мм брони, при этом, благодаря тандемной головной части полностью игнорируется динамическая защита. В ходе модернизации танк оснастили современными спутниковыми средствами навигации и приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, такие приборы установлены для всех членов экипажа.

Беспилотники «Горлица» и БПАК-МП-1 «Спектатор»

Кроме ведения разведки современные беспилотные летательные аппараты развиваются и в направлении многофункциональных комплексов, которые имеют возможность самостоятельно уничтожать цели. Сейчас только несколько стран в мире, в первую очередь США и Израиль ведут разработку и активно используют ударные дроны. Украинская оборонная промышленность также развивает это направление, в частности, в ГП «Антонов» активно идет разработка беспилотного авиационного комплекса, который получил название «Горлица».

Кроме многофункциональной разведывательной аппаратуры, «Горлица» имеет возможность оснащения высокоточными средствами поражения. При этом практическое расстояние полета ударного беспилотника составит более 1000 км. Такие характеристики позволяют использовать «Горлицу», как средство, с помощью которого возможно вести наблюдение за противником или потенциально опасными направлениям, а в случае необходимости — наносить удар высокоточным вооружением.

БПАК-МП-1 «Спектатор» был создан специалистами «Киевской политехники» и ОАО «Меридиан» им. С. Королева и представляет собой систему из 1-3 дронов и наземной станции управления. «Спектатор» имеет оптимальное соотношение веса полезной нагрузки на единицу массы и высокие аэродинамические характеристики, что позволяет эффективно размещать на дроне разведывательное оборудование массой до 1,5 кг при массе самого беспилотника в 2 кг. При этом находиться в воздухе этот беспилотник может в течение двух часов.

«Спектатор» имеет максимальную высоту полета в 2 км, что в сочетании с низким уровнем шума электрического двигателя дает возможность малозаметного применения беспилотника. Благодаря своим размерам эту модель легко транспортировать даже в рюкзаке, время на подготовку к запуску из разобранного состояния составляет всего до 2-х минут. Важно отметить, что уже несколько партий «Спектаторов» находятся на опытной эксплуатации в Вооруженных Силах Украины.

В материале «Укроборонпрома» (полная версия которого доступна на официальном сайте по следующей ссылке) также идет речь о новых боевых модулях («Тайпан», «Дуплет»), ракетах («Стугна-П», «Корсар»), артиллерии (РК-4 “Інгул”, «Верба»), радиолокационных станциях (80К6К1 «Пеликан») и т.д.

Всего же за последние три года, предприятия-участники Государственного концерна «Укроборонпром» передали 15 903 единицы вооружения и военной техники для украинской армии. С июля 2014 года по июль 2017 года, украинская армия получила 5281 единицы новой и модернизированной техники, 7164 единиц отремонтированной и восстановленной, а также 3458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

Среди нового и модернизированного вооружения и военной техники большинство составляет ракетно-артиллерийское вооружение, а также ракеты и боеприпасы — 1061 единиц и 2613 единиц соответственно. Военные также получили 1277 новых и модернизированных систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы и средств связи, 295 единиц бронетехники, артиллерии и специальной техники, а также 35 единиц авиационной техники и оборудования.

Источник: «Укроборонпром»