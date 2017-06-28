ФБР и Министерство внутренней безопасности США начали расследование атак нового вируса-шифровальщика

В США Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности начали расследование в связи с распространением вируса-вымогателя Petya.A. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США. Перед ответственными ведомствами поставлена задача найти организаторов кибертаки.

В Министерстве внутренней безопасности посоветовали жертвам вируса не платить шантажистам, поскольку это не гарантирует восстановление доступа к компьютеру. Официального комментария от Агентства национальной безопасности США не поступало.

Случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем Petya зарегистрированы также на территории США.

Источник: Reuters