ФБР и Министерство внутренней безопасности США начали расследование атак нового вируса-шифровальщика
В США Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности начали расследование в связи с распространением вируса-вымогателя Petya.A. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США. Перед ответственными ведомствами поставлена задача найти организаторов кибертаки.
В Министерстве внутренней безопасности посоветовали жертвам вируса не платить шантажистам, поскольку это не гарантирует восстановление доступа к компьютеру. Официального комментария от Агентства национальной безопасности США не поступало.
Случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем Petya зарегистрированы также на территории США.
Источник: Reuters
- 27 июня вирус-шифровальщик массированно атаковал компьютеры многих компаний Украины.
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- Вслед за Украиной вирус-вымогатель Petya.A распространился и на другие страны, в том числе, пострадали компании и в США.
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- Киберполиция Украины назвала в качестве одного из виновников распространения вируса-шифровальщика Petya.A программное обеспечение «M.E.doc».