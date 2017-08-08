Франция поможет Украине с проектом солнечных электростанций в Чернобыльской зоне

Правительство Франции намерено выделить финансовую помощь Украине для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Общее видение проекта будет разработано с помощью французских специалистов до конца этого года. Об этом сообщает «Укрэнерго» на своей странице в Facebook.

Также сообщается, что «Укрэнерго» уже к октябрю разработает технологические и экономические показатели. Речь идёт о схеме развития сетевой инфраструктуры в зоне отчуждения и зоне безусловного отселения для обеспечения подключения будущих мощностей солнечной энергетики в объеме до 1200 МВт.

Как сообщают в «Укрэнерго», реализация этого проекта является важнейшим инфраструктурным проектом для Укораины. Он позволит втрое увеличить общий объем солнечной генерации в Украине.

«Мы в «Укрэнерго» продолжаем последовательно реализовывать наши инициативы по развитию генерации с возобновляемых источников энергии и сделаем все от нас зависящее, чтобы этот проект стал технологически возможным… Рассчитываем на разумный общий подход государства и новых инвесторов в этой сфере», — отмечается в сообщении «Укрэнерго».

Источник: Facebook