Garmin анонсировала компактные умные часы серии Fenix 5 в трёх модификациях

Компания Garmin расширила линейку умных часов, выпустив сразу три модели в рамках серии Fenix 5: Fenix 5, Fenix 5X и Fenix 5S. Представленные на CES 2017 новинки имеют диагональ экрана от 1,6 дюйма до 2 дюймов. При этом они, примерно, на полдюйма меньше в диаметре, чем предыдущие устройства серии Fenix 3.

Новые умные часы Garmin Fenix 5 способны отслеживать ежедневную физическую активность пользователя. Встроенный модуль GPS позволяет фиксировать маршрут. Однако активированный модуль GPS существенно сокращает продолжительность автономной работы – 8-14 дней при деактивированном модуле и 13-24 часа при активированном GPS. Часы получили защищённый корпус и способны выдерживать погружение на глубину до 100 метров. Совместно с часами предлагается использовать фирменное приложение Connect IQ.

Как отмечалось выше, инженеры Garmin смогли уменьшить размеры (и массу) часов новой линейки. При этом не пришлось жертвовать их функциональными возможностями. Так, версия Fenix 5 имеет диаметр 47 мм и включает такие же возможности по отслеживанию активности и сердечного ритма, что и более крупная модель Fenix 3HR. Отдельно можно приобрести сменные кожаные, металлические или силиконовые ремешки. Модель Fenix 5S является ещё более компактным решением, обладающим диаметром всего 42 мм. Эта версия ориентирована на людей с «изящными запястьями». Пользователи могут выбрать стандартное минеральное защитное стекло или улучшенную версию, оснащённую сапфировым стеклом.

Версия Fenix 5X является самой крупной среди новинок, в данном случае диаметр экрана составляет 51 мм. Эта модификация оснащена дополнительными картографическими функциями, которых нет у двух предыдущих версий. Так, пользователям предлагается предустановленный картографический сервис TOPO US, который позволяет часам делать подсказки относительно маршрута в зависимости от желаемого времени пробежки или поездки на велосипеде. Также в Fenix 5X может использоваться дополнительная карта Around Me, она позволяет отмечать на карте интересные места для последующего просмотра. В этой модели сапфировое стекло входит в базовую конфигурацию.

Новые умные часы Garmin серии Fenix 5 поступят в продажу до конца текущего квартала. Цена версии Fenix 5 и обычной модели Fenix 5S с минеральным стеклом составляет $600. За модификацию Fenix 5S с сапфировым стеклом и модель Fenix 5X предстоит заплатить $700.

Источник: Engadget