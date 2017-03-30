Garmin выпустила умные часы Forerunner 935 для людей, активно занимающихся спортом

Компания Garmin подготовила к выпуску новую модель спортивных умных часов под названием Forerunner 935. Новинка ориентирована на людей, уделяющих много внимания и времени спортивным тренировкам.

Умные часы содержат ряд традиционных сенсоров для отслеживания физической активности. Также в них реализованы сенсор сердечного ритма, высотомер, барометр и модуль GPS. Устройство способно автоматически распознавать и отслеживать различные кардио-упражнения, включая езду на велосипеде, плавание, ходьбу и др. Также предлагается подробная информация для бегунов. Часы могут определять показатель VO2 Max (показатель физической формы и уровня беговой подготовки) и позволяют передавать данные в приложение Strava для определения показателя Suffer Score – измерение нагрузки в режиме реального времени на основании информации о частоте сердечных сокращений.

Дополнительно добавлены два показателя: Training Load и Training Status. Training Load анализирует данные о выполняемых упражнениях за последние 7 дней и позволяет сравнить результаты эффективности тренировок с предыдущими неделями. Training Status приводит аналогичные данные, но в более кратковременным представлением, позволяя сравнить результаты дней. Это позволяет определить, нужно ли сегодня заниматься более интенсивно или напротив – расслабиться и отдохнуть. Заявлена поддержка платформы Garmin Connect. Ёмкости батареи достаточно для работы в автономном режиме до двух недель при выключенном модуле GPS, его активация сокращает продолжительность автономной работы доя 24 часов.

Спортивные умные часы Garmin Forerunner 935 уже поступили в продажу по цене $500.

Источник: The Verge