GM бросает вызов Tesla с системой автоматического управления Super Cruise, которая будет доступна владельцам нового Cadillac CT6 этой осенью

Осенью этого года автомобиль Cadillac CT6 первым в модельном ряду GM получит функцию автоматического управления Super Cruise. Благодаря комбинации ряда камер, сенсоров и картографических данных, автомобиль сможет самостоятельно ехать по автомагистрали, позволив водителю полностью убрать руки с рулевого колеса. В Cadillac заявляют, что Super Cruise является первой полноценной технологией автономного вождения — явный булыжник в огород Tesla с ее системой полуавтоматического управления Autopilot.

Вместе с тем, для обеспечения безопасности движения водителю настойчиво рекомендуется следить за дорожной обстановкой. Для этих целей в руль встроена инфракрасная камера, которая отслеживает направление взгляда водителя. Если он отвлечётся от дороги (например, на смартфон), система попытается вернуть его внимание при помощи серии сигналов: светового уведомления на рулевом колесе, визуальных индикаторов на панели приборов, звуковых сигналов, тактильных ощущений через сидение. Вместе с тем, если водитель не реагирует на уведомления, например, из-за сердечного приступа, Super Cruise может контролировано остановить автомобиль, а система помощи водителю OnStar свяжется с властями для вызова помощи, если это необходимо.

Помимо камер, сенсоров и GPS, автомобиль Cadillac CT6 первым будет использовать картографические данные лидара. При этом сам автомобиль не получит лазерных сенсоров, но будет использовать большой массив данных, полученных при помощи флота автомобилей, оснащённых лидарами. Такие автомобили заблаговременно собрали данные по всем автомагистралям с ограниченным доступом на территории США и Канады. Таким образом, полноценно воспользоваться возможностями Super Cruise и убрать руки с руля можно будет не везде, а лишь на определённых автомагистралях или их участках с ограниченным доступом. Под ограниченным доступом подразумевается отсутствие пересечений с другими дорогами на одном уровне. При этом в самой компании отмечают, что технология в нынешнем виде позволяет активировать самостоятельное управление и на других типах дорог. Но пока её решено ограничить скоростными автострадами ради спокойствия и уверенности водителей и контролирующих органов. В любом случае, на текущий момент Super Cruise относится к автономности Level 2, когда руки можно убирать с руля, но необходимо контролировать приборы и дорожную обстановку.

Автомобиль Cadillac CT6 с опцией Super Cruise поступит в продажу осенью 2017 года. Первоначально планировалось представить систему в 2016 году, но затем её запуск был перенесён из-за опасений, связанных с безопасностью. Стоимость Super Cruise составит $2,5 тыс. (при стартовой цене базовой модели автомобиля $66290), а в некоторых конфигурациях потребуется дополнительная покупка системы помощи водителю стоимостью $3,1 тыс.

Источник: The Verge