Google Maps и Google Search начали автоматически переводить отзывы о различных местах на родной язык пользователя

Google сообщил об очередном обновлении своего картографического сервиса Google Maps. Основное нововведение — сервис теперь автоматически переводит отзывы о различных местах на родной для пользователя язык. Говоря точнее, перевод выполняется на язык, который установлен в устройстве как основной. До этого нужно было копировать и вставлять отзывы из Google Maps в приложение для перевода. Теперь же Google Maps автоматически переводит отзывы на язык системы.

Автоматический перевод для чтения отзывов будет работать не только в Google Maps, но и в Google Search.

«Больше всего радует то, что вам не нужно ничего делать. Просто откройте Google Maps или Search, найдите необходимое место и все связанные с ним отзывы будут автоматически переведены», – говорится в официальном блоге компании.

В компании отметил, что новое обновление облегчит чтение отзывов о различных местах на родном для пользователя языке.

«Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в дальних краях и будете искать лучшее место с раменом или кафе с наиболее аутентичным Джелато — просто сядьте, расслабьтесь и позвольте Google Maps и поиску Google преодолеть языковой барьер», – заключают разработчики.

Как видно на изображении выше, вместе с переводом приложение показывает отзыв на оригинальном языке.

Наверняка без Google Neural Machine Translation System здесь не обошлось.

Источник: Google