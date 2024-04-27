Режиссеры «Мстителей» не верят в усталость от супергероики: «Проблемы Marvel — это часть разрыва поколений»

В последнее время киновселенная Marvel переживает нестабильность — прошлогодний «Марвелы» с Бри Ларсон стал фильмом с самыми низкими кассовыми сборами в истории франшизы, в то время как сериал «Секретное вторжение» разнесли низкими баллами, как критики, так и зрители.

В обзорах часто связывают эту неблагоприятную для MCU тенденцию с модным в Голливуде выражением — «усталость от супергероики». Но режиссеры братья Руссо, которые работали над «Мстителями», считают, что проблемы связаны с изменениями аудитории.

«Мы находимся в интересном переходном периоде, и неизвестно, как люди воспримут продолжение истории или какие истории они хотят получить», — сказал Джо Руссо сайту GamesRadar+ на Международном кинофестивале Sands в прошлые выходные. «Существует большое расхождение в том, как поколения потребляют медиа. Есть те, кто привык ходить в кинотеатры, и те, кто хочет посмотреть что-то именно сейчас».

Джо Руссо заявил, что эта проблема касается не только кино- и телевизионной индустрии, но и мира в целом, однако ее чрезвычайно трудно решить.

«Мы общаемся через мемы и заголовки, никто не читает больше двух предложений. Все состоит из 100 символов или 10-секундных видео в соцсетях. Думаю, что двухчасовой формат, структуру, которую используют для фильмов более века, ее трудно воспринять. Новое поколение ищет новые способы повествования».

Режиссерский дуэт также заявил, что не верит в усталость от супергероики.

«Думаю, что это общая усталость. Вопрос об усталости от супергероики возник задолго до нашей работы. Это что-то вроде вечной жалобы, потому что мы цитировали это еще в наши ранние дни работы над фильмами. Люди подобным образом жаловались на вестерны, но они выходили десятилетиями, постоянно переделывались и достигали новых высот», — сказал Энтони Руссо.

Marvel, учитывая кризис, изменила стратегию производства и размышляет о том не вернуть ей к работе оригинальных «Мстителей». Роберт Дауни-младший в недавнем интервью заявил, что не против дальнейшего сотрудничества.

В этом году студия выпустит только один полнометражный фильм — «Дэдпул 3» с Райаном Рейнольдсом и «Росомахой» Хью Джекмана. Ранее режиссер фильма «Люди Икс: Первый Класс» Мэтью Вон заявил, что третий «Дэдпул» — это «встряска», которая может спасти вселенную Marvel.