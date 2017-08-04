Google Play понизит приоритет некачественных приложений с частыми сбоями в работе и низким рейтингом

Компания Google решила поменять алгоритмы ранжирования приложений и игр в магазине Google Play. Теперь приоритет и, соответственно, более высокие позиции в поисковой выдаче будут получать более качественные продукты с высоким рейтингом и низким количеством сбоев. Изменения призваны повысить качество контента в магазине, заставив разработчиков более усердно трудиться над приложениями и чаще прислушиваться к замечаниям пользователей.

Изменения будут внедряться постепенно в течение недели. Программы и игры с низкими оценками и большим количеством негативных отзывов со временем могут опуститься в результатах поиска.

При оценке система используется множество критериев, связанных с производительностью, оценками и отзывами пользователей. Кроме того, система учитывает статистику по сбоям и удалениям с устройств, а также анализирует воздействие на заряд аккумулятора, то есть, оценивает энергоэффективность.

К сожалению, более конкретных деталей касательно работы нового алгоритма поисковый гигант не приводит, так что неизвестно после какого числа сбоев и удалений система начинает опускать приложение. При этом Google отмечает, что популярность (количество загрузок) благоприятно влияет на позиции приложения.

Источник: Android Developers