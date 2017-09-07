Группа «1+1 медиа» перезапускает собственную VOD-платформу OVVA.tv под брендом «1+1 video»

Группа «1+1 медиа» объявила о перезапуске собственной VOD-платформы OVVA.tv и объединении контента медиагруппы под единым брендом «1+1 video». Запущенный в начале прошлого года сервис OVVA.tv работал как агрегатор видеоконтента 1+1 медиа и партнеров компании, но не имел интеграции с сайтами ТВ-каналов, поэтому от этой концепции отказались в пользу единой VOD-платформы для всех ресурсов медиагруппы.

На платформе «1+1 video» будет доступен весь контент, который был показан в эфире телеканалов группы и на который у «1+1 медиа» есть права. Доступ к архиву видео будет бесплатным при использовании рекламной модели, также ведется разработка дополнительной опции в виде платной подписки без показа рекламы.

С точки зрения руководства группы, подобная синергия сайтов и проектов «1+1 медиа» должна усилить позицию по просмотру видео в интернете и повысит общие показатели.

«Производство и дистрибуция собственного контента являются приоритетными направлениями медиагруппы. Брендовая VOD-платформа позволит обеспечить нашу аудиторию доступом к библиотеке видео телеканалов и проектов 1+1 медиа в удобном формате: без привязки к телепрограмме и адаптивным под любое устройство для просмотра видео», – отметила Анна Ткаченко, директор диджитал направления «1+1 медиа».

Отметим, что на сегодняшний день VOD-платформа «1+1 video» интегрирована с сайтом телеканала 2+2, постепенно на нее перейдут каналы ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС и 1+1. До конца 2017 года в рамках 1+1 video будут разработаны система рекомендации контента, личный кабинет пользователя, с возможностью формирования списков избранного и подписки на обновления.

Платформа «1+1 video» уже работает и находится в открытом доступе по ссылке 1plus1.video.

Источник: 1+1 медиа