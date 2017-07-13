HEDT-процессоры AMD Ryzen Threadripper оказались на несколько сотен долларов дешевле конкурирующих решений Intel Core i9

В мае этого года стало известно, что компания AMD намерена выпустить высокопроизводительные многоядерные процессоры Ryzen Threadripper. А теперь появились новые сведения об этих чипах.

Согласно имеющейся информации, линейка процессоров Threadripper изначально будет включать два чипа. Базовая версия Ryzen Threadripper 1920X включает 12 вычислительных ядер и поддерживает возможность обработки 24 потоков данных одновременно. Штатная рабочая частота составляет 3,5 ГГц, она может быть динамически увеличена до 4,0 ГГц. Цена такого устройства составит $799. Топовая версия Ryzen Threadripper 1950X с 16 ядрами и поддержкой 32 потоков данных имеет штатную частоту 3,4 ГГц, а частота в режиме автоматического разгона составляет 4,0 ГГц. В данном случае цена установлена на значении $999. Оба чипа содержат разблокированный множитель, что облегчает процесс самостоятельного разгона.

Указанные цены оказались существенно ниже, чем у недавно представленных многоядерных процессоров Intel линейки Core i9. Например, 12-ядерный AMD Ryzen Threadripper 1920X стоит на $400 дешевле сопоставимого чипа Core i9-7920X. Если же сравнивать 16-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X с чипом Core i9-7960X, то разница в цене составит уже $700. Правда, у AMD нет решения, которое могло бы конкурировать в плане количества ядер и потоков с 18-ядерным процессором Core i9-7980XE Extreme Edition, цена которого составляет $1999. Но за эти деньги можно купить два флагманских чипа Ryzen Threadripper 1950X.

Ожидается, что процессоры AMD Ryzen Threadripper поступят в продажу в августе.

Также были озвучены некоторые сведения о процессорах серии Ryzen 3, которые составят конкуренцию устройствам Intel Core i3. Модель Ryzen 3 1200 работает на базовой частоте 3,1 ГГц, которая может динамически повышаться до 3,4 ГГц. Более производительная версия Ryzen 3 1300X имеет частотную формулу 3,5/3,7 ГГц. Продажи первых процессоров AMD Ryzen 3 начнутся 27 июля. Их цены пока не сообщаются.

Источник: The Verge