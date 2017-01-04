Huawei представила на CES 2017 смартфон Honor 6X с двумя камерами

На выставке CES 2017 компания Huawei представила смартфон Honor 6X. Модель оснащается 5,5-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1920х1080 точек, а также процессором Kirin 655, работающем на частоте 1,7 ГГц и 2,1 ГГц. Главной же особенностью модели является система из двух камер: основной 12-мегапиксельной и дополнительной 2-мегапиксельной, что позволяет менять фокус на снимках уже после того, как они были сняты.

Другие характеристики Honor 6X включают 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD, модули навигации GPS/GLONASS/BeiDou, поддержку беспроводных сетей Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 ГГц и Bluetooth 4.1.

Кроме этого, на тыльной стороне корпуса смартфона можно найти сканер отпечатков пальцев. Встроенный в Honor 6X аккумулятор имеет ёмкость 3340 мАч, зарядка осуществляется через порт microUSB.

Размеры смартфона составляют 150,9×76,2×8,2 мм, а вес -162 грамма. Работает он под управлением операционной системы Android 6.0 с интерфейсом EMUI 4.1.

В продажу в Европе Honor 6X поступит по ориентировочной цене 249 евро.