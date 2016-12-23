IDC: В 2016 рынок смартфонов Украины вернется к показателям 2014 года

Согласно результатам исследования IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, объем украинского рынка мобильных телефонов и смартфонов за три квартала 2016 года составил 4,3 млн устройств. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозам IDC, за 2016 год в целом поставки мобильных телефонов и смартфонов в Украину превысят 6,7 млн единиц, тем самым на 17,4% будет улучшен результат прошлого года. Ожидается, что категория смартфонов, доля которых увеличится до 63% (год назад – 58%), по итогам года продемонстрирует рост на уровне 28%, достигнув 4,2 млн устройств. Тем самым будут достигнуты показатели 2014 года.

Восстановление рынка смартфонов происходит, в первую очередь, за счет недорогих устройств стоимостью до $200, на которые в структуре поставок приходится до 82% объема. Вместе с тем, средняя цена смартфона на протяжении последнего года остается стабильной – в пределах $150 без НДС. Это происходит за счет увеличения спроса на более дорогие смартфоны с диагональю экрана от 5,5 дюйма (фаблеты), доля которых за 9 месяцев 2016 составила 12,6% (год назад – 5,6%). Для сравнения, доля фаблетов в мировых поставках превышает 27%.