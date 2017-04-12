ИИ удалось обыграть в покер специалистов в области искусственного интеллекта

В начале февраля ИИ по имени Libratus разгромил четырех профессиональных игроков в покер, и на днях он вновь продемонстрировал свое мастерство.

На этот раз вызов роботу бросили не профессионалы, а инженеры и ученые в области компьютерных наук. Последние намеревались обыграть машину, используя ее слабые стороны, о которых им в силу профессии известно многое. Тем не менее, стратегия ученых мужей не сработала, и продвинутая версия Libratus, которая теперь носит название Lengpudashi («Хладнокровный игрок в покер»), вновь одержала победу.

По словам Ноама Брауна, одного из разработчиков Libratus, еще после победы ИИ над профессиональными игроками они поняли, что люди недооценивают возможности машинного обучения:

«По мнению большинства людей, блефовать могут только живые существа. Но это неправда. Компьютер вполне способен осознать на основе предыдущего опыта, что если у него слабая партия и он начнет блефовать, то получит больше денег», — заявил Браун.

Напоследок отметим, что Libratus, в отличие от своих собратьев, умеющих играть в шахматы или в го, учился выигрывать исключительно на собственных ошибках. Его создатели, ученые университета Карнеги-Меллон, предоставили ему лишь набор правил и заставили сыграть против самого себя более триллиона раз.

О том, с кем ИИ сыграет в следующий раз, пока не сообщается.

Источник: Engadget