Intel Compute Card — x86-совместимый ПК размером с кредитку

Компания Intel анонсировала свой очередной проект, призванный ускорить развитие интернета вещей. Он носит название Intel Compute Card. И это новая модульная компьютерная платформа, которая существенно упростит разработчикам выпуск новых устройств этой категории, минимизировав количество необходимых для их разработки ресурсов и времени. Иными словами, используя Intel Compute Card в качестве аппаратной платформы можно будет без особых сложностей создать самые разные устройства интернета вещей.

Сложно не воспринимать Intel Compute Card как x86-совместимый ответ Intel на ARM-платформу Raspberry Pi. Обе, как никак, включают в себя все элементы полноценного компьютера: процессор, ОЗУ, ПЗУ, беспроводные и проводные средства подключения. При этом по размерам эти устройства не сильно превосходят обычную кредитку. К слову, габариты Intel Compute Card составляют 95х55х5 мм.

Спектр устройств, в которых может использоваться Intel Compute Card, достаточно широк: от холодильников и информационных киосков до камер видеонаблюдения и сетевых шлюзов IoT. При проектировании конструкции того или иного устройства конструкторам нужно лишь предусмотреть специальный слот для Intel Compute Card, куда впоследствии и будет вставлен подходящий по цене и производительности «мозг». В данном случае выигрывает не только OEM-производитель, который освобождает себя от огромного объема работ и, соответственно, снижает расходы на разработку, но и покупатель. Выгода последнего заключается в потенциальной свободе выбора «карточки» при покупке устройства на базе Intel Compute Card.

Компания Intel пока скромно умалчивает о конкретных технических параметрах Compute Card. Процессорный гигант лишь отмечает, что оснащение «карточки» включает процессор Core седьмого поколения Kaby Lake, а также встроенные беспроводного подключения Wi-Fi и Bluetooth. Для всех желающих разработка станет доступна только в середине текущего года. То есть, первые устройства на платформе Intel Compute Card в лучшем случае выйдут в конце года.

Первыми партнерами Intel по проекту Compute Card стали такие мировые производители как Dell, HP, Lenovo и Sharp, а также региональные компании Seneca Data, InFocus, DTx, TabletKiosk и Pasuntech.

Источник: Intel