К фильму Marvel «Фантастическая четверка» присоединяется звезда «Кобра Кай» и «Круэлла» Пол Уолтер Хаузер

К актерскому составу будущей ленты Marvel «Фантастическая четверка» присоединится Пол Уолтер Хаузер из сериала «Кобра Кай» в неназванной роли. Известно, что в ленте будут играть Педро Паскаль в роли Рида Ричардса, он же «Мистер Фантастик», Ванесса Кирби в роли Сьюзен «Сью» Сторм Ричардс, она же «Женщина-невидимка», Эбон Мосс-Бакрак в роли Бенджамина «Бена» Гримма, он же «Рич», и Джулия Гарнер в роли «Серебряного серфера».

Режиссер сериала «ВандаВижен» Мэт Шакман будет снимать фильм по сценарию Эрика Пирсона («Черная вдова»), Джоша Фридмана («Терминатор: Фатум»), режиссера видеоигр Overwatch Джеффа Каплана и Яна Спрингера («Руководство дружбы Берта и Арни»). Антураж фильма говорит, что события, вероятно, происходят где-то в 60-е годы прошлого столетия.

Хаузер, вероятно, наиболее известен своей ролью Стингрея в сериале Netflix «Кобра Кай», но недавно у него была роль в фильме «Круэлла». Актер также получил «Золотой глобус» и «Эмми» за роль в мини-сериале Apple TV 2022 года «Черная птица». Он также будет играть вместе с Лиамом Нисоном, Памелой Андерсон и Кевином Дюрандом в перезагрузке фильма «Голый пистолет», а также сыграет комика Криса Фарли в предстоящем байопике. «Фантастическая четверка» поступит в кинотеатры 25 июля 2025 года.

Источник: GamesRadar