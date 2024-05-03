Декорации сериала Fallout были воссозданы по 3D-файлам из игр — Тодд Говард был поражен детализацией

Тодд Говард был поражен детализацией декораций сериала Fallout, и тем, что они были созданы на самом деле и даже функционировали. Он ожидал больше CGI и нарисованных объектов. По его словам, декорации были созданы по 3D-файлам, которые Bethesda предоставила съемочной группе Amazon Prime.

«Я думал, что будет больше киномагии, что они собираются подделать много вещей, многие из них будут кадрами CG. …. Вы заходите, и они построили это двухэтажное Хранилище, и свет есть, это не подделка, кнопки работают. Это невероятное внимание к деталям, большая заслуга Говарда Каммингса, художника-постановщика которые просто тщательно переводили каждую мелочь, и мы делились файлами прямо из игр, Говард извинялся, когда им приходилось менять масштабы коридора», — сказал Тодд Говард в интервью Kinda Funny Games.

Ранее художник-постановщик Fallout Говард Каммингс рассказывал, что Bethesda никогда не настаивала на соблюдении точного сходства с играми в декорациях сериала, и решение делать так принадлежало декораторам. Поэтому удивление Тодда Говарда является настоящим. Единственным элементом, о котором попросили авторы игры, был рабочий Pip-Boy, созданный с помощью смартфона.

Также восхищение детализацией декораций высказывал Кайл Маклахлан, который похвалил Pip-Boy и отметил, что подобные детали важны для актеров. Элла Пернелл тоже увлекательно рассказывала о взаимодействии с детально воссозданными декорациями и реквизитом.