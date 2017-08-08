Intel представила SSD в новом форм-факторе Ruler (до 1 ПБ в одном 1U-сервере) и корпоративные накопители с двумя портами SATA

В рамках разворачивания линейки накопителей Optane компания Intel продемонстрировала SSD в новом форм-факторе, который получил название Ruler (линейка – агнл.).

Устройство действительно внешне напоминает линейку, оно имеет длинную и тонкую форму. Такой дизайн накопителя выбран с целью оптимизации плотности хранения данных, энергопотребления и охлаждения. Intel планирует использовать такие твердотельные накопители в системах хранилищ высокой ёмкости – до 1 ПБ в одном серверном корпусе 1U. Для сравнения, чтобы реализовать такое же хранилище при помощи жёстких дисков ёмкостью по 10 ТБ, потребуется полностью загруженный серверный корпус 4U на 100 отсеков. К сожалению, Intel не предоставила каких-либо более подробных сведений о форм-факторе Ruler и точных сроках начала его внедрения.

Кроме того, Intel рассказала о новых корпоративных твердотельных накопителях. Одна из новинок получила функцию Dual Port. Фактически, SSD в стандартном корпусе оснащён двумя портами SATA в активном состоянии, что позволяет одновременно подключать накопитель к двум системам. SSD DC S4500 и DC S4600 основаны на памяти Intel 3D NAND второго поколения и предназначены для применения в составе систем активно эксплуатируемых систем. Модель DC S4500 позиционируется в качестве замены традиционным жёстким дискам и обладает ёмкостью 7,68 ТБ. В то же время версия DC S4600 обладает высокой надёжностью, а её ёмкость может достигать 3,84 ТБ.

Ожидается, что новые твердотельные накопители Intel Optane SSD будут представлены уже в скором времени, включая решения с функцией Dual Port.

Источник: techgage