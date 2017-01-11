Из статистики распределения ОС Google Android наконец-то исчезла древняя версия Froyo, доля новейшей Nougat пока не превысила даже 1%

Уже традиционно в начале нового месяца Google опубликовала обновленные данные, которые демонстрируют популярность различных версий операционной системы Android. Данные в новом отчете приведены по состоянию на 9 января этого года.

Первое, что стоит отметить — из отчете исчезла древняя версия Froyo, вышедшая еще в мае 2010 года. Теперь наименее популярной версией Android является Gingerbread с долей 1%. Интересно, что доля новейшей Android Nougat (версии 7.0 и 7.1) еще меньше – 0,7%. Причем с момента выхода потребительской версии Android 7.0 прошло уже более четырех месяцев.

Лидерство в лагере Android по-прежнему удерживают версии Lollipop и Marshmallow – 33,4% и 29,6%. Месяцем ранее на них приходилось 34% и 26,3%. То есть, первая немного потеряла в доле рынка (-0,6%), а вторая, напротив, нарастила долю (+0,3%). Замыкает тройку самых распространенных версий Android KitKat с долей 22,6% (месяцем ранее у этой версии Android было 24%).

Семейство ОС Android Jelly Bean занимает 11,6% рынка, тогда как на версии Ice Cream Sandwich суммарно приходится 1,1% устройств.

Источник: Android