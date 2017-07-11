Изображения и видео трехмерной модели LG V30 демонстрируют дизайн следующего флагмана корейской компании

31 августа, за день до официального начала ежегодной выставки IFA 2017, компания LG, как ожидается, представит LG V30, свой второй после LG G6 флагманский смартфон в этом году. Практически все слухи последнего времени в основном касались различных технических особенностей и не давали никакого представления о дизайне устройства. Исправить ситуацию взялся хорошо известный инсайдер с псевдонимом OnLeaks, опубликовавший видео, на котором можно увидеть трехмерную модель грядущей новинки корейского гиганта. Зачастую подобные видео от этого проверенного инсайдера действительно демонстрируют настоящий дизайн будущих устройств.

Исходником для видео послужили CAD-чертежи, предположительно принадлежащие смартфону LG V30. Судя по всему, смартфон LG V30 пойдет по тому же пути, что и LG G6: монолитная конструкция корпуса, несъемный аккумулятор, основной дисплей FullVision диагональю шестью дюймов и соотношением сторон 18:9 и никаких дополнительных экранов, которыми выделялись его предшественники V10 и V20.

Предыдущие слухи указывали, что LG V30 может стать первым смартфоном с четырьмя камерами, но этот титул в апреле этого года перехватил Alcatel Flash. К тому же, на видео, предоставленном OnLeaks, фронтальная камера у LG V30 одинарная. Модули основной камеры, которых у LG V30 должно быть два, имеют горизонтальное расположение. Ожидается, что LG V30 получит сдвоенную основную камеру такой же конструкции, как у предшественника, с дополнительным модулем с широкоугольным объективом вместо телеобъектива, как у некоторых конкурирующих моделей. Сканер отпечатков пальцев у LG V30 будет на задней панели. Также сообщается о поддержке беспроводной зарядки. Надеемся, что эта особенность будет характерна для LG V30 в общем, а не для некоторых региональный версий смартфона, как было с LG G6.

Источник: gsmarena