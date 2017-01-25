Japan Display разработала гибкий 5,5-дюймовый дисплей Full HD для смартфонов

Компания Japan Display (JDI), которая на прошлой неделе начала серийный выпуск пятидюймовых экранов IPS разрешением 2560х1440 пикселей, рассказала о своей новой разработке в области дисплеев для мобильных устройств. Это 5,5-дюймовая жидкокристаллическая панель (IPS-NEO) разрешением Full HD для смартфонов, в которой используется новая технология FULL ACTIVE FLEX.

Суть технологии заключается в применении пластиковых подложек по обеим сторонам жидкокристаллической панели с целью придания ей высокой гибкости. Как утверждается, FULL ACTIVE FLEX позволяет создавать гибкие дисплеи, которые обеспечат конструкторам мобильных устройств еще большую свободу действий. Кроме того, благодаря использованию пластиковой подложки вместо традиционной стеклянной дисплеи FULL ACTIVE FLEX более устойчивы к падениям.

Благодаря разработанной в прошлом JDI технологии дисплеи FULL ACTIVE FLEX поддерживают не только стандартную частоту обновления в 60 Гц, но и отлично работают при сверхнизких частотах (15 Гц). В этом режиме можно добиться существенной экономии потребляемой мобильным устройством энергии.

JDI не станет ограничиваться смартфонами и уже рассматривает возможность применения дисплеев FULL ACTIVE FLEX в ноутбуках и автомобилях (вероятно речь идет о дисплеях для информационно-развлекательных систем).

Из остальных известных технических параметров можно отметить максимальную яркость в 500 кд/м² и контрастность 1500:1.

Начала массового производства дисплеев намечено на 2018 год.

Источник: cdrinfo