Карты Apple Maps начали показывать пробки на дорогах Украины (данные берутся у TomTom)

В начале этого лета нидерландская компания TomTom, известный голландский производитель навигационных устройств и сервисов, сообщила о запуске в Украине навигационного сервиса TomTom Traffic, предоставляющего в реальном времени данные о дорожной ситуации. И вот сейчас компания Apple, которая достаточно давно является партнером TomTom, обновила карты для Украины и начала показывать данные о пробках на украинских дорогах. Как большинство уже наверняка догадалось, данные о пробках на территории Украины для своих карт Apple берет у TomTom.

Отметим, что раньше карты Apple Maps не показывали пробки на украинских дорогах. Теперь же украинские пользователи Apple Maps смогут прокладывать маршрут с учетом пробок, дорожно-транспортных происшествий, ремонтных работ и других дорожных событий.

Как мы уже отмечали ранее, данные о дорожной ситуации в сервис TomTom Traffic поступают с более чем 500 млн «умных» устройств, включая смартфоны, навигаторы и бортовые ПК автомобилей. Так что теперь Apple Maps сможет эффективнее конкурировать с Google Maps, особенно на украинском рынке с учетом недавнего запрета «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карт».