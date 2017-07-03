Касперский заявил о готовности предоставить властям США исходный код своих продуктов

В недавнем интервью Associated Press основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что его компания готова предоставить американским властям исходный код своих программ, чтобы развеять подозрения в наличии бэкдоров, средств слежки и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Касперский также согласился дать показания в Конгрессе США и в очередной раз заявил о готовности перенести часть разработок своей лаборатории на территорию США. По его мнению, это поможет бороться со слухами, которые начались из «профессиональный зависти ещё 20 лет назад».

«Если США это нужно, мы раскроем исходный код. Все, что я могу сделать, чтобы доказать, что в наших действиях нет злого умысла, я сделаю», –заявил Касперский.

Интервью Касперского для Associated Press последовало за новостями о возможном запрете продуктов «Лаборатории Касперского» в США. Напомним, в прошлую среду, 28 июня, сенатский комитет по вооруженным силам предложил запретить использование продукции «Лаборатории Касперского» в американских оборонных структурах.

Источник: TJ