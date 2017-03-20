Космический корабль SpaceX Dragon успешно вернулся с МКС [фото]

Вчера, 19 марта, компания SpaceX успешно провела операцию по возврату грузового корабля Dragon SRS-10, доставившего на МКС 2490 кг полезного груза. Обратно на Землю корабль привез результаты исследований МКС. Сейчас успешно приводнившаяся, хотя и изрядно помятая, капсула направляется к NASA для выгрузки.

Возврат и посадка проходила в несколько этапов: за ее ходом можно было следить в официальном твиттере SpaceX. Сперва корабль отделился от станции, затем с помощью двигателей (три последовательных включения) корабль отдалился от станции в нужном направлении к Земле. Спустя некоторое время Dragon вошел в атмосферу Земли и уже скоро при помощи парашютов приводнился в Тихом океане.

Вся экспедиция Dragon продлилась больше трех недель — корабль стартовал к МКС 19 февраля, а 23 февраля был успешно захвачен манипулятором «Канадарм2» под управлением астронавта Томаса Песке.

Источник: SpaceX