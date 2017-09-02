Курс Bitcoin достиг нового исторического рекорда, преодолев отметку $5000

Криптовалюта Bitcoin продолжает радовать своих владельцев ростом курса, преодолев сегодня ночью отметку в $5000. Несмотря на то, что превышение рекорда было кратковременным и курс валюты затем снизился, сама тенденция примечательна.

Интересно, что 7 августа 2017 года был взят рубеж $3000, через несколько дней – $3500, еще через неделю, 13 августа, достиг отметки $4000, а 17 августа добрался до значения $4500. На тот момент стоимость криптовалюты увеличивалась на $500 каждые 3-5 дней, однако на достижение рекордной отметки $5000 ей понадобилось почти две недели.

Отметим, что по данным биржи Coindesk криптовалюта Bitcoin в ночь с 1 на 2 сентября достигла цены в $5013 за монету, что стало новым историческим рекордом.

Напомним, что 1 августа 2017 года самая популярная криптовалюта разделилась на классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC), а уже в ноябре ожидается выпуск третьей версии от Segwit2x.

Источник: Coindesk