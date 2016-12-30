«Ланет» достиг компромисса с медиагруппами относительно трансляции украинских каналов и продолжит их показ, но не всех

Как сообщалось ранее, новые изменения в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)» спровоцировали конфликтную ситуацию между украинскими медиагруппами с одной стороны и кабельными операторами и интернет-провайдерами с другой стороны.

Законодательные новшества позволяют украинским медиагруппам требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях. И они уже озвучили тарифы за каждого абонента в месяц:

Пакет каналов 1+1 media (6 каналов: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Униан ТВ» и «Бигуди») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов StarLightMedia (6 каналов: «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «QTV», «М1» и «М2») – 0,75 грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов «Медиа Группа Украина» (3 канала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго TV») – 0,45 грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов Inter Media Group (9 каналов: «Интер», «НТН», «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», «K1», «K2», «Zoom» и «EuroNews») – 3 грн за 1 абонента в месяц.

«5 канал» – 0,1 грн за одного абонента в месяц.

Но такая ситуация совсем не устраивала кабельных операторов и интернет-провайдеров. С 1 января 2017 года им предстоит нести дополнительные расходы на доступ к контенту. Соответственно, эти расходы будут перенесены на конечных пользователей. Так, «Триолан» принял решение ввести абонплату в размере 15 грн в месяц для зрителей. В то же время интрнет-провайдер «Ланет» высказался против новых правил и пригрозил полностью отключить трансляцию каналов украинских медиагрупп. Но, похоже, стороны пришли к компромиссу.

Как сообщил на странице в Facebook директор «Ланет» Мариан Ивасюк, сеть достигла компромисса в переговорах с медиагруппами по всем критическим вопросам (синхронное подписание договоров, пакетное размещение каналов в социальном пакете, размещение каналов на первых кнопках, не увязывание условий лицензирования в кабельном ТВ и ОТТ, прочие).

«Тем не менее, следуя реформаторскому духу изменений к Закону Украины «О телевидении и радиовещании», направленных на либерализацию экономических отношений участников рынка кабельного телевидения, мы решили поддержать конкуренцию между крупнейшими медиагруппами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов. Стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году в нашей кабельной сети будут ретранслировать каналы только 3 из 4 медиагрупп. Основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, группой не попавшей в число остающихся стала «Inter Media Group», — сообщил Мариан Ивасюк.

Однако дополнительно отмечается, что по просьбе дистрибьютора группы «Inter Media Group», на время праздников (до 10 января) их телеканалы продолжат ретранслироваться в сети «Ланет».

Источник: Facebook