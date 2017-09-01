Lenovo показала док-станцию для планшетов с поддержкой Alexa и гарнитуру дополненной реальности

Компания Lenovo подготовила к выставке IFA 2017 несколько новых электронных гаджетов. Одним из них стала настольная док-станция для планшета, выполняющая при этом функцию умной колонки. Это устройство получило название Home Assistant.

Lenovo Home Assistant позволяет подключить планшет Lenovo (заявлена поддержка моделей Tab 4 8, Tab 4 8 Plus, Tab 4 10 и Tab 4 10 Plus) при помощи интерфейса USB Type-C. После этого на планшете активируется приложение с голосовым ассистентом Alexa, которое позволяет управлять устройством при помощи голосовых команд. Колонка содержит два микрофона и два динамика мощностью 3 Вт. При подключении осуществляется подзарядка батареи планшета. Док-станция Lenovo Home Assistant поступит в продажу в октябре по цене $69,99.

Ещё одной новинкой является гарнитура смешанной реальности Lenovo Explorer. Она основана на референсном дизайне Microsoft и содержит два 2,89-дюймовых дисплея с разрешением 1440×1440, две камеры и ряд сенсоров. Таким образом, не потребуется использовать дополнительные датчики для отслеживания перемещений гарнитуры. Вместе с тем, поддерживается возможность совместного применения двух контроллеров. Lenovo Explorer поступит в продажу в октябре по цене $349,99 или $449,99 (за комплект вместе с контроллерами).

Источник: gsmarena