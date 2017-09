Lenovo выпустила четыре новых планшета под управлением ОС Android Nougat

Компания Lenovo выпустила сразу четыре новых Android-планшета в рамках линейки Tab 4. Все они работают под управлением версии Android 7 Nougat.

Планшет Lenovo Tab 4 10 Plus оснащён 10,1-дюймовым дисплеем с WUXGA разрешением 1920х1200 точек и 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625 с GPU Adreno 506. Объём оперативной памяти может составлять до 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – до 64 ГБ. На задней панели расположена 8-мегапиксельная камера, а камера на лицевой панели снабжена 5-мегапиксельным сенсором. На лицевой панели также расположены два динамика с поддержкой Dolby Atmos. Новинка несёт на борту порт USB-C, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Цена стартовой конфигурации составляет $279.

Модель Lenovo Tab 4 10 тоже содержит 10,1-дюймовый дисплей, но в данном случае применяется панель с разрешением 1280х800 точек. В аппарате применяется 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, ёмкость встроенного хранилища – 16 ГБ. Камера на задней панели имеет 8-мегапиксельный сенсор, а на лицевой панели расположена камера с 5-мегапиксельной матрицей. Устройство лишилось сканера отпечатков пальцев. Цена этой версии пока не уточняется.

Планшет Lenovo Tab 4 8 Plus представляет собой уменьшенную модификацию устройства Lenovo Tab 4 10 Plus. Он также содержит процессор Qualcomm Snapdragon 625, до 4 ГБ оперативной памяти и до 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Но диагональ дисплея составляет 8 дюймов при WUXGA разрешении 1920х1200 точек. Камеры тоже оснащаются 8- и 5-мегапиксельным сенсорами. Батарея имеет ёмкость 4850 мАч. В новинке применяется сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку Home. О цене планшета Lenovo Tab 4 8 Plus пока не сообщается.

Версия Lenovo Tab 4 8 является результатом уменьшения и упрощения модели Lenovo Tab 4 10. В этой новинке вместо 10-дюймового дисплея применяется 8-дюймовая панель с таким же разрешением 1280х800 точек. Устройство частично наследует характеристики версии Lenovo Tab 4 8 и содержит процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Но конфигурация камер отличается. В данном случае пользователям предлагается довольствоваться 5-мегапиксельной камерой на задней панели и 2-мегапиксельной камерой на лицевой панели. Цена этой версии пока не разглашается.

Источник: The Verge