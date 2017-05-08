Lenovo выпустила защищённый фитнес-трекер Smart Band HW01 с ценником $31

Компания Lenovo выпустила недорогую модель фитнес-трекера под названием Smart Band HW01. Данная новинка отличается высоким уровнем защиты от негативных внешних воздействий.

Фитнес-трекер Lenovo Smart Band HW01 защищён от воздействия пыли и воды в соответствии с требованиями спецификации IP65. Устройство сохраняет работоспособность после пребывания в среде с температурой до +70 градусов Цельсия и до -20 градусов Цельсия на протяжении 128 часов. Также устройство выдерживает падения с высоты до 1,2 метра.

Новинка оснащена 0,91-дюймовым OLED дисплеем, на котором отображаются время и накопленная информация о физической активности пользователя. Трекер способен отслеживать количество пройденных шагов, дистанцию, количество сожжённых калорий, сердечный ритм. Пульс измеряется с интервалами в 15 минут, при этом пользователь получает уведомление в виде вибрации. Также новинка способна отслеживать сон пользователя. Дополнительно сообщается о наличии режима Anti-sleep Mode. Трекер выявляет, не заснул ли пользователь в неподходящее время и пытается разбудить его при помощи вибрации. Данная функция предотвратит засыпание носителя Smart Band HW01 при управлении автомобилем или во время ночной работы.

Представленная модель может подключаться к смартфонам, работающим под управлением Android 4.4 Kitkat и новее или iOS 7 и новее. После соединения трекер может использоваться для управления воспроизведением музыки, активации фотосъёмки, уведомления о поступающих звонках, сообщениях, уведомлениях из социальных сетей.

Фитнес-трекер Lenovo Smart Band HW01 оснащён силиконовым ремешком со стальной пряжкой. Ёмкость встроенной батареи составляет 85 мАч. Она позволяет устройству работать без подзарядки на протяжении 5 дней. Новинка уже поступила в продажу в Индии по цене около $31. Пользователям предлагается только чёрная версия.

Источник: gizmochina