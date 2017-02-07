LG Display начала установку оборудования на своем новом заводе по выпуску дисплеев OLED десятого поколения

По сообщению источника, компания LG Display, являющаяся дочерним предприятием LG Electronics, специализирующимся на выпуске дисплеев и разработке соответствующих технологий, начала оборудовать крупнейшие в мире производственные линии для выпуска дисплеев OLED десятого поколения. В данном случае речь идет об огромном заводе LG P10 в Пхаджу — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея. Напомним, впервые о том, что LG Display инвестирует $8,7 млрд в строительство новой линии по производству панелей OLED стало известно в 2015 году. Ожидается, что на этом заводе будут производиться, в частности, дисплеи для новых iPhone.

По информации источника, разработка и установка соответствующего оборудования для производства дисплеев OLED десятого поколения ведется совместно с южнокорейским производителем промышленного оборудования YAS. К слову, в прошлом LG Display уже сотрудничала с YAS, когда готовилась к массовому изготовлению оборудования для производства дисплеев OLED восьмого поколения.

Ожидается, что LG Display будет готова начать выпуск продукции на новых линиях P10 во втором квартале следующего года. Новые линии планируется использоваться как для выпуска огромных панелей OLED, так и для изготовления гибких дисплеев OLED малого и среднего размера.

Отметим, что в минувшем квартале LG Display удалось выйти на так называемые «золотые объемы» выпуска 55-дюймовых панелей Full HD и UHD. «Золотыми» называют объемы выпуска, когда процент выхода годной продукции превышает 80%.

Источник: cdrinfo