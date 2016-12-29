lifecell подключил к 3G четыре населенных пункта в Донецкой и Луганской областях: Краматорск, Бахмут, Софиевку и Попасную

Сегодня, 29 декабря 2016 года, оператор мобильной связи lifecell объявил об официальном запуске 3G-сети в Краматорске, Бахмуте и Софиевке Донецкой области, а также в Попасной Луганской области. Также lifecell скоро будет готов запустить 3G в Мариуполе.

Как отмечает пресс-служба оператора, теперь жители и гости этих городов и населенных пунктов могут открыть для себя высокоскоростной мобильный интернет третьего поколения и воспользоваться соответствующими услугами. К концу 2016 года, в течение которого lifecell модернизировал сеть третьего поколения, географическое покрытие оператора, являясь наибольшим в Украине, увеличилось в пять раз.

«Мы рады, что развертывая нашу 3G+ сеть в новых городах и населенных пунктах, мы предоставляем возможность еще большему количеству абонентов получить доступ к высокоскоростной технологии передачи данных. К концу года такая возможность есть уже у 25 миллионов абонентов по всей Украине. Подключив современный 3G+ мобильный интернет, они могут пользоваться его преимуществами, чтобы мобильно управлять своим бизнесом, моментально получать массу полезной информации и вести активный образ жизни. Мы счастливы играть важную роль в диджитализации украинского общества и добавлять комфорта и легкости в жизнь украинцев». — отметил Бурак Эрсой, главный исполнительный директор lifecell.

Напомним, что lifecell разворачивает в Украине свою 3G+ сеть на основе технологии трехканальной передачи данных, что позволяет достигать максимальной скорости до 63,3 Мбит за секунду. Благодаря передаче данных сразу на трех носителях компания lifecell является единственной в Украине, способной предоставлять настолько быстрый мобильный интернет третьего поколения.

Источник: lifecell