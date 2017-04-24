Lilium Aviation успешно испытала «первый в мире» полностью электрический пассажирский конвертоплан Lilium Jet [видео]

Электрический конвертоплан немецкой компании Lilium Aviation может на первый взгляд показаться очередным причудливым концептом персонального авиатранспорта будущего, который едва ли когда-нибудь сможет летать. Но недавние первые летные испытания прототипа этого судна говорят об обратном.

Увы, подробности испытаний электрического конвертоплана не уточняются. Предположительно, аппарат провел в воздухе около пяти минут.

По словам разработчиков, Lilium Jet (так называется летательный аппарат) – это первый полностью электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Аппарат рассчитан на двух пассажиров. Несмотря на присутствие в названии Lilium Jet слова Jet, которое, как правило, применительно к летательным аппаратам подразумевает использование реактивного двигателя, тут иной случай. В движение аппарат Lilium Jet приводят 36 электродвигателей с лопастями. Они установлены на специальных подвижных блоках крыльев. Собственно, именно эта особенность конструкции Lilium Jet обеспечивает возможность вертикального взлета и посадки.

Как ожидается, полная масса конвертоплана составит 600 килограммов, включая грузы и пассажиров общей массой 200 килограммов. Суммарная мощность электромоторов составляет 435 лошадиных сил, что позволяет аппарату развивать скорость до 300 км/ч. Одной подзарядки блока аккумуляторных батарей суммарной емкостью 320 кВт·ч должно быть достаточно для полета на расстояние до 300 км.

Каждый из двигателей аппарата Lilium крепится независимо от остальных, оснащен защитным кожухом и независимой системой силовой электроники. Подобный подход позволяет исключить возможность потери управления судном в случае выхода из строя одного или нескольких (в пределах разумного) двигателей. Аналогичным образом устроена и энергетическая система, состоящая из множества независимых батарейных ячеек. Отдельно стоит отметить специальную интеллектуальную систему управления Flight Envelope Protection System, которая не позволит пилоту выполнить потенциально опасный и рискованный маневр.

Проект Lilium Jet предусматривает возможность создания более крупного летательного аппарата аналогичной конструкции, рассчитанного на перевозку пяти пассажиров. Согласно видению Lilium Aviation, в будущем Lilium Jet смогут заменить вертолеты и использоваться для предоставления услуг воздушного такси.

Это лишь первые летные испытания и первые серийные летательные аппараты Lilium Jet появятся еще нескоро. Первый пилотируемый испытательный полет Lilium Jet намечен только на 2019 год, а предказаз на аппарат Lilium Aviation планирует открыть не раньше 2025 года.

Источник: Engadget, Wired и TechCrunch