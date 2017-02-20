Люксовые умные часы Tag Connected Modular с Android Wear 2.0, которую можно будет «отключать», выйдут 14 марта

В прошлом месяце генеральный директор швейцарского производителя элитных наручных часов Tag Heuer заявил о выпуске новой модели гибридных умных часов с ОС Android Wear 2.0. На тот момент в качестве предполагаемого временного окна выпуска устройства указывался май. Но сейчас ресурс Android Central, ссылаясь на хорошо осведомленные источники, утверждает, что устройство, именуемое Tag Connected Modular, выйдет раньше запланированного срока – 14 марта.

С момента последнего упоминания в СМИ технических подробностей о потенциальной новинке больше не стало. Напомним, из известного – платформа Intel, как у первой модели, модуль GPS, поддержка платежной системы (скорее всего, Android Pay), лучший дисплей и более емкий аккумулятор. Сейчас же сообщается, что устройство предложит полностью настраиваемые «ушки» и разнообразие сменных ремешков с застежками. Также упоминается о циферблате специальной конструкции с возможностью переключения между цифровой (электронной) и механической с автоподзаводом системой отсчета времени. По сути, данная особенность – это в некотором смысле выключатель умной составляющей часов, обеспечиваемой ОС Android Wear 2.0.

Источник: Android Central