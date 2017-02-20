Люксовые умные часы Tag Connected Modular с Android Wear 2.0, которую можно будет «отключать», выйдут 14 марта
В прошлом месяце генеральный директор швейцарского производителя элитных наручных часов Tag Heuer заявил о выпуске новой модели гибридных умных часов с ОС Android Wear 2.0. На тот момент в качестве предполагаемого временного окна выпуска устройства указывался май. Но сейчас ресурс Android Central, ссылаясь на хорошо осведомленные источники, утверждает, что устройство, именуемое Tag Connected Modular, выйдет раньше запланированного срока – 14 марта.
С момента последнего упоминания в СМИ технических подробностей о потенциальной новинке больше не стало. Напомним, из известного – платформа Intel, как у первой модели, модуль GPS, поддержка платежной системы (скорее всего, Android Pay), лучший дисплей и более емкий аккумулятор. Сейчас же сообщается, что устройство предложит полностью настраиваемые «ушки» и разнообразие сменных ремешков с застежками. Также упоминается о циферблате специальной конструкции с возможностью переключения между цифровой (электронной) и механической с автоподзаводом системой отсчета времени. По сути, данная особенность – это в некотором смысле выключатель умной составляющей часов, обеспечиваемой ОС Android Wear 2.0.
Источник: Android Central
- Умные часы TAG Heuer Connected стоимостью $1500 вышли в конце 2015 года.
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- Несмотря на сомнения скептиков, часы оказались более чем востребованными. TAG Heuer смогла продать почти втрое больше умных часов Connected, чем рассчитывала изначально. Компания планировала продать 20 тыс., по итогу вышло продать 56 тыс. часов.
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- В случае новой модели производитель ориентируется на объем продаж в 150 тыс. штук. За сколько времени планируется взять этот рубеж, не уточняется.