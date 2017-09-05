«Менее 2 секунд до 100 км/ч»: Малоизвестная японская компания привезет на Франкфуртское автошоу самый быстрый электромобиль в мире Aspark Owl

Франкфуртское автошоу посетит «самый быстрый электромобиль в мире», который уже три года разрабатывает малоизвестная японская компания Aspark. По словам создателей, гиперкар Aspark Owl («Сова») способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за две секунды, чем пока не может похвастать ни один другой серийный дорожный автомобиль.

На официальном сайте Aspark указано, что разработка гиперкара Owl началась еще в 2014 году. В целях снижения веса модель получила полностью карбоновый корпус (и судя по фото, металлическую раму) высотой всего 99 см и сверхлегкие магниевые диски. Интересно, что разработчики продемонстрировали не только рендеры дизайна, но и полностью готовый к использованию кузов, что указывает на высокую степень готовности электромобиля.

К сожалению, характеристики электрической двигательной установки создатели Aspark Owl пока не озвучивают, удерживая интригу до начала Франкфуртского автошоу. При этом на youtube можно найти несколько видеороликов, демонстрирующих скоростные способности прототипа без кузовных панелей.

Напомним, что одними из самых быстрых (в категории время разгона до 100 км/ч) серийных автомобилей являются электромобиль Tesla Model S (2,27 секунды) и бензиновый автомобиль Dodge Challenger SRT Demon (2,3 секунды), при этом не сильно отстают от них и такие электрические модели, как Lucid Air (2,5 секунды) и Nio EP9 (2,7 секунды).

Источник: Motor1