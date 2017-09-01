Mastercard и Ощадбанк выпустили электронный ученический билет для 300 учеников киевской гимназии №107, который выполняет функции удостоверения, пропуска и платежной карты

Компания Mastercard в партнерстве с Ощадбанком представила электронный ученический билет, который объединяет функциональность обычного ученического билета, школьного пропуска и банковской карты. Ученические билеты нового формата первыми получили 300 учеников всех классов киевской гимназии №107 «Введенская».

Ученический билет реализован на базе бесконтактной банковской карточки Mastercard, которая привязана к счету одного из родителей или опекуна ученика. Ее можно использовать на турникетах при входе в школу как электронный пропуск. Это ограничивает возможность несанкционированного входа посторонних лиц на территорию школы и гарантирует дополнительную безопасность ученикам и спокойствие родителям. Вдобавок родители могут настроить получение уведомлений о времени входа и выхода ребенка из учебного заведения — в форме SMS или email-сообщений.

Благодаря функциональности банковской карты от Ощадбанка с технологией бесконтактной оплаты Mastercard, цифровой ученический билет является достаточно удобным форм-фактором для расчетов везде, где принимаются безналичные, включая бесконтактные оплаты. Так, учащиеся этой гимназии смогут бесконтактно оплачивать обеды с помощью терминала в школьной столовой, а также оплачивать покупки в других торговых точках за пределами учебного заведения и в сети Интернет при условии дополнительных настроек карточки по решению родителей.

Еще одним нововведением от партнеров проекта стала возможность доступа к системе MyOsvita благодаря электронному ученическому билету, а именно к таким сервисам, как электронные оповещения для родителей о посещении ребенком школы, доступ к информации об учебно-воспитательном процессе ребенка, отчеты о питании в столовой. Доступ к системе MyOsvita реализован при технической поддержке Научно-исследовательского института прикладных информационных технологий.

Напомним, что это не первый проект для образовательных учреждений со стороны Mastercard и Ощадбанка, летом партнеры подписали с «Национальным авиационным университетом (НАУ)» меморандум, свидетельствующий о намерениях создать «умный университет» с интеграцией платежных возможностей банковской карточки со студенческим билетом и инструментом доступа к пользованию университетской инфраструктурой.

Источник: Ощадбанк