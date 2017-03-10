Mediatek и TSMC готовятся к производству 12-ядерного чипа по 7-нанометровому техпроцессу

Компании Mediatek и TSMC планируют приступить к пробному производству чипов по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Первым таким чипом станет мобильный процессор, содержащий 12 вычислительных ядер.

Более подробные технические характеристики первого 7-нанометрового 12-ядерного процессора пока не сообщаются. Называются лишь примерные сроки начала тестового производства – вторая половина 2017 года. Если всё пойдёт по плану, то массовое производство чипов по нормам 7-нанометрового техпроцесса начнётся уже в 2018 году. Добавим, компания Samsung также планирует начать производство собственных 7-нанометровых чипов примерно в то же время. А к 2019 году в TSMC планируют приступить к тестовому производству уже по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

В настоящее время TSMC сосредоточена на выполнении производственного плана по изготовлению чипов по нормам 10-нанометрового технологического процесса. По некоторым данным, выработка продукции по этому техпроцессу соответствует лишь 1/10 возможностей Samsung, в связи с чем выход процессора Helio X30 может быть задержан. Но компании TSMC и Mediatek опровергают эти слухи и заявляют, что чип уже находится на этапе массового производства и станет доступным во втором квартале 2017 года.

Источник: gizmochina