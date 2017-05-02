Microsoft анонсировала ноутбук Surface Laptop с Windows 10 S стоимостью от $999

Летом этого года на рынок поступят первые устройства с новой операционной системой Windows 10 S. Это будут бюджетные решения стоимостью от $189. Но сама Microsoft намерена выпустить достаточно производительный и дорогой ноутбук с Windows 10 S – Surface Laptop.

Новая модель оснащена 13,5-дюймовым дисплеем PixelSense с соотношением сторон 3:2 содержащим 3,4 млн пикселей. Дисплей является сенсорным и поддерживает возможность ввода при помощи цифрового пера Microsoft Surface Pen. Благодаря использованию последних процессоров Intel Core i5 и i7 устройство обеспечивает высокую производительность. Microsoft заявляет, что версия с Intel Core i7 работает быстрее, чем модель MacBook Pro с чипом Core i7, при этом Surface Laptop обеспечивает более длительное время автономной работы, чем существующие на рынке MacBook Air – до 14,5 часа.

Новинка выполнена в алюминиевом корпусе. Для охлаждения компонентов системы используется кулер на базе технологии испарительной камеры. Динамики расположены под клавиатурой с подсветкой и ходом клавиш 1,5 мм. Масса устройства составляет менее 3 фунтов (менее 1,36 кг). На выбор пользователей будут доступны 4 варианта цветового исполнения корпуса: платиновый, бордовый, кобальтовый синий и графитовый золотой.

Ноутбук Microsoft Surface Laptop поступит в продажу с 15 июня. Цена базовой конфигурации с процессором Core i5, 4 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем ёмкостью 128 ГБ стартует с отметки $999.

Источник: The Verge