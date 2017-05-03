Microsoft позволит обновиться с Window 10 S до Windows 10 Pro за $49, с 2018 года платить придется даже владельцам ноутбуков Surface Laptop стоимостью $1000 минимум

Представленная вчера новейшая ОС Microsoft Windows 10 S, которая, по сути, является урезанной версией обычной «десятки» (некоторые возможности и функции попросту отключены), предназначена для образовательного сегмента рынка, где сейчас балом правит Chrome OS.

Летом в продажу должны поступить первые устройства под управлением Windows 10 S от партнеров Microsoft (Acer и HP уже представили собственные предложения), самые дешевые из них будут стоить $189. Тем же пользователям, которые не имеют никакого отношения к школам или университетам, или к самому образованию в целом, но все равно хотят купить одно из таких устройств для использования в других целях, будет полезно узнать о возможности обновления до Windows 10 Pro за $49.

Сразу оговорим, что эта плата за переход является одноразовой и безвозвратной. То есть, сделав выбор, пользователь не сможет все отменить, чтобы вернуться обратно на Windows 10 S.

Будущие владельцы новенького ноутбука Microsoft Surface Laptop за $1000+ также получат возможность обновления Windows 10 S до более полноценной версии ОС Windows 10 Pro, причем для них этот переход будет абсолютно бесплатным. Но вот что интересно: предложение это ограничено по времени – бесплатно обновить Microsoft Surface Laptop до Windows 10 Pro можно будет только до конца этого года. И, похоже, варианта с обновлением до Windows 10 Home не будет.

В случае устройств вроде HP ProBook стоимостью $299 вариант с переходом на Windows 10 Pro за $49 кажется вполне разумным, но как описать ситуацию, когда покупая устройство стоимостью $1000 минимум, вам нужно платить дополнительные $50 за переход на полноценную версию ОС? Как-то оно совсем не красиво и мелочно. Или таким весьма необычным способом Microsoft подталкивает пользователей к покупке других моделей, от которых не возникает ощущения несоответствия ОС аппаратной части.

Чем конкретно Windows 10 S отличается от Windows 10 Pro или Windows 10 Home можно из сравнительной таблицы на сайте Microsoft.

Источник: The Verge (1 и 2)