Microsoft выпустит оригинальную Age of Empires в 4К

На выставке E3 компания Microsoft объявила о выпуске оригинальной игры Age of Empires, но с обновлённой графикой в разрешении 4К, улучшенным геймплеем, поддержкой мультиплеера Xbox Live и достижений. Все эти улучшения в Microsoft назвали «окончательным изданием» игры, полностью она будет называться — Age of Empires Definitive Edition.

На данный момент на сайте ageofempires.com можно записаться на бета-тест игры.