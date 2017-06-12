Microsoft выпустит оригинальную Age of Empires в 4К
На выставке E3 компания Microsoft объявила о выпуске оригинальной игры Age of Empires, но с обновлённой графикой в разрешении 4К, улучшенным геймплеем, поддержкой мультиплеера Xbox Live и достижений. Все эти улучшения в Microsoft назвали «окончательным изданием» игры, полностью она будет называться — Age of Empires Definitive Edition.
На данный момент на сайте ageofempires.com можно записаться на бета-тест игры.
- Игра Age of Empires - стратегия в реальном времени, разработанная студией Ensemble Studios, издателем выступила компания Microsoft Game Studios.
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- В этом году оригинальной игре Age of Empires исполнится 20 лет, первый её релиз состоялся 15 октября 1997 года.
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- Серия Age of Empires включает 7 игр и 3 спин-офф проекта.