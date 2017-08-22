Министерство образования Украины выложило в свободном онлайн-доступе все электронные версии учебников для 9 класса

В этом году Министерство образования и науки Украины впервые вместе с плановой печатью учебников закупило у издательств электронные версии книг. Таким образом, в свободном доступе для всех желающих оказался полный комплект учебников для 9 класса по всем предметам, включая все наименования и авторов, актуальные для текущей программы.

Все учебник доступны на сайте Института модернизации содержания образования по следующей ссылке. Электронные версии учебников для учеников 9 классов разделены в соответствии с учебным предметам, благодаря чему на поиски необходимой книги уходит гораздо меньше времени.

Отметим, что всего в 2017 году было напечатано 228 наименований учебников для 9 класса. Общий тираж составил 8 млн 346 тыс. 347 экземпляров на сумму 328 млн 449 тыс. гривен. Отбор учебников происходил при участии учительской сообщества. Все договоры на доставку учебников заключены и уже 23,7% общего тиража (1 млн 976 тыс. 467 экземпляров) передано на доставку в областные книжные базы.

«В этом году во время плановой закупки новых учебников для 9 класса в тендерных требованиях мы прописали, что вместе с печатной версией издательство должен предоставить МОН электронную версию книги для свободного распространения. Нам надо еще много работать как над качеством содержания, так и над визуальным оформлением книг. Это лишь первый шаг к тому, чтобы впоследствии ввести полноценные мультимедийные учебники, которые значительно больше соответствуют потребностям и интересам современных детей, чем обычная бумажная книга», — отметила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Напомним, что ранее Министерство образования и науки Украины также разместило в свободном доступе Хрестоматию современной украинской детской литературы для чтения в 1-4 классах.

Источник: Министерство образования и науки Украины