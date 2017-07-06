МВД: «Мы уже обеспечены необходимым оборудованием для выдачи украинцам водительских прав с электронным чипом, осталось только получить разрешение ВРУ»

Министерство внутренних дел Украины планирует начать оснащать водительские права электронным чипом. Об этом рассказал начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, сообщает издание «УНН».

«Мы планируем использовать технологии «чипирования» водительских удостоверений. Собственно в МВД, наши подразделения, сервисные центры обеспечены уже для этого необходимым оборудованием и мы планируем предложить тоже на рассмотрение в Верховную Раду Украины вариант, рассматривающий возможность использования этого чипа», — подчеркнул Владислав Криклий.

Он также отметил, что водительские права с электронным чипом позволит не только ускорить процесс обмена информацией, но и защитит своего владельца от подделок. Так же он напомнил, что в большинстве стран-членов ЕС водительские удостоверения являются не только подтверждением права управления автомобилем, но еще и дополнительным способом идентификации личности. Напомним, что разговоры о запуске в Украине новых водительских прав европейского образца с электронным чипом ходили еще в прошлом году, тогда даже была названа ориентировочная дата выдачи первых таких удостоверений — ноябрь 2017 года.

Ожидается, что внешний вид нового водительского удостоверения сохранится, появится только электронный чип, на котором продублируют визуальную информацию с лицевой и обратной сторон пластикового документа: ФИО и фото, дата рождения, подпись, дата выдачи документа, открытые категории на право вождения транспортных средств.

При этом перечень всех категорий транспортных средств, который указывается на обратной стороне удостоверения, станет таким же, как в ЕС. В частности отдельно выделят категорию «трехколесный мототранспорт» — для управления таким транспортом нужно будет сдать отдельный экзамен. Кроме того, введут срок действия прав для водителей автобусов и большегрузного транспорта. Если сейчас он равен 30 годам (как для легковушек), то может быть 10 и 5 лет.

Источник: УНН