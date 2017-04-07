На международной платформе по борьбе с вирусами-шифровальщиками «No More Ransom» появилось 15 новых инструментов дешифрования и украинский язык интерфейса (бонус: как не стать жертвой таких вирусов)

На международной платформе по борьбе с вирусами-шифровальщиками «No More Ransom» появилось 15 новых инструментов дешифрования (всего их уже около 40), а сама система стала доступна на 14 языках, в том числе на украинском и русском. Данный ресурс может помочь тем, кто попался на удочку кибермошенникам-вымогателям, которые недавно массово рассылали украинцам ссылки на соответствующие зловреды со ссылкой якобы на веб-портал ГФС.

Речь идет о таком виде кибермошенничества, при котором на компьютер пользователя загружается вирус, зашифровывающий все файлы. После того, как все документы «заражены» и недоступны, на экране обычно появляется заставка с требованием заплатить определенную сумму (выкуп – отсюда и название проекта No More Ransom) за то, чтобы мошенники предоставили пользователю ключ для дешифрования и восстановления файлов. К сожалению, люди, которые платили выкуп, все равно зачастую не могли получить доступ к своим файлам. Мошенники обманывали пользователей, вымогая деньги, но не собираясь ничего делать (а, возможно, и не зная как).

Согласно последнему отчету в декабре 2017 года, более 100 000 жертв со всего мира, смогли расшифровать свои файлы с помощью бесплатных продуктов, которые доступны на данной онлайн-платформе:

AVAST: Alcatraz Decryptor, Bart Decryptor, Crypt888 Decryptor, HiddenTear Decryptor, Noobcrypt Decryptor and Cryptomix Decryptor;

Bitdefender: Bart Decryptor;

CERT Polska: Cryptomix / Cryptoshield decryptor;

Check Point: Merry X-Mas Decryptor and BarRax Decryptor;

Eleven Paths — Telefonica Cyber ​​Security Unit: Popcorn Decryptor;

Emsisoft: Crypton Decryptor and Damage Decryptor;

Updates on Rakhni and Rannoh Decryptors.

Напомним, что проект «No More Ransom» был создан в июле 2016 года как объединяющее звено для правоохранительных и IT-компаний, для совместной более эффективной борьбы с кибермошенничеством. На начальном этапе он объединил усилия специалистов полиции Нидерландов и Европола, а также компаний Intel Security и «Лаборатории Касперского». В Украине сотрудничество с проектом началось с Ассоциации ЕМА и Департамента киберполиции Украины.

Спустя девять месяцев после запуска проекта к нему присоединились новые компании и правоохранительные организации, общее число которых сегодня равно семидесяти шести. Это полиции Австралии, Бельгии, Израиля, Украины, Южной Кореи, Российской Федерации, а также Интерпол. Кроме того, участниками проекта стали глобальные инициативы по кибер-контролю (например, Японский центр кибер-контроля (JC3), Глобальный кибер-альянс (GCA), Cyber ​​Security Canada и др.). Проект поддерживают отдельные правоохранительные организации и компании по борьбе с киберпреступностью, а также IT-компании стран Латинской Америки, Африки, Азии.

Отметим, что Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА также опубликовала список рекомендаций о том, как не стать жертвой «шифрующих» вирусов:

Если адресат письма вам неизвестен – вообще не открывайте письмо!

Всегда внимательно проверяйте адрес, с которого получили письмо. Например, в марте текущего года многие украинцы получили письма, якобы от Приватбанка, однако мошенники не использовали домен Приватбанка. Те, кто не обратил на это внимания и открыл письмо, были атакованы вирусами.

Не открывайте письма с завлекательными темами («Вы выиграли автомобиль!», «Вы победили в акции!», «Вы получаете приз!», «Для Вас -лучшие скидки!» и т.д.).

Тревожные темы писем – также признак возможного мошенничества (например, «Ваш счет был заблокирован», «Вам начислен долг»).

Вирус «прячется» в письме в виде ссылки или файла, которые нужно открыть получателю. В письмах «от Приватбанка» ссылка якобы вела на документ, который бы подробнее рассказал о кредите, долге перед банком или новой процентной ставке. Стоит получателю письма перейти по ссылке – как на его компьютере запускается необратимый процесс.

Для сохранности данных даже в случае вирусной атаки специалисты советуют создавать резервные копии всех документов. Настройте действенную систему восстановления, чтобы заражение вымогательским программным обеспечением не смогло навсегда разрушить ваши персональные данные. Лучший способ – создавать две резервные копии: одну для хранения в облачном хранилище (используйте систему автоматического резервного копирования ваших файлов), а вторую – для хранения на физическом носителе (портативный жесткий диск, флэш-накопитель и т.д.). Отключайте хранилища от компьютера, когда завершаете работу с файлом. Ваши резервные копии могут быть полезны также и в том случае, когда вы случайно удалите критически важный файл, или произойдет сбой жесткого диска.

Пользуйтесь надежными антивирусными программами для защиты своей системы от кибермошенников. Не выключайте функции эвристического анализа, поскольку они помогают программе обнаружить образцы вредоносного программного обеспечения, которые еще не стали формальными методами.

Обновляйте все программное обеспечение на своем компьютере, в том числе, операционную систему. Есть смысл использовать функцию автоматического обновления.

Никому не доверяйте. Любой аккаунт может быть скомпрометирован (с учетных записей друзей в социальных сетях, или адресов коллег могут быть отправлены вредоносные ссылки). Никогда не открывайте вложений, содержащиеся в электронных письмах от незнакомых людей.

Никому не доверяйте. Любой аккаунт может быть скомпрометирован (с учетных записей друзей в социальных сетях, или адресов коллег могут быть отправлены вредоносные ссылки). Никогда не открывайте вложений, содержащиеся в электронных письмах от незнакомых людей. Включите в настройках Windows на компьютере функцию «Показывать расширения файлов»: так гораздо легче замечать потенциально вредоносные файлы (файлы с расширениями «.exe», «.vbs» и «.scr» – потенциально опасны!). Мошенники могут использовать несколько расширений, чтобы замаскировать вредоносный файл как якобы видео, фото или документ (например, hot-chics.avi.exe или doc.scr).

Если вы обнаружили на своей машине неизвестный процесс, немедленно отключите компьютер от Интернет или других сетевых подключений (таких как домашнее подключение Wi-Fi) – это позволит предотвратить распространение заражения.

Источники: Ассоциация EMA, Киберпполиция Украины